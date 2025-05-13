Пробили голову возле метро: в Петербурге возбудили дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Семь лет назад на него было совершено покушение в Санкт-Петербурге.
Звезде «Убойной силы» пробили голову возле метро. Двое неизвестных напали на актера, после чего тот попал в больницу с ушибом головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой и линейный перелом височной кости.
У пострадавшего актера был длительный процесс восстановления и реабилитации. Об этом рассказала его супруга в передаче у Андрея Малахова в апреле.
Личности тех, кто избил Леонова-Гладышева, пока не установлены. Сейчас следователи опрашивают возможных свидетелей по событиям семилетней давности.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения на актера Илью Деля. Его ударила ножом возлюбленная.