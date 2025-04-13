«Это была самозащита»: вскрылись новые детали нападения на актера Илью Деля

Актер Илья Дель отказался писать заявление на напавшую возлюбленную. Об этом сообщает Kp.ru.

Актер Илья Дель, который вчера был тяжело ранен ножом, вышел на связь из больницы. Он рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо и поблагодарил врачей за оказанную помощь.

«Благодаря оперативности и профессионализму скорой помощи и врачей в больнице — моей жизни ничего не угрожает. Заращу болячки и скоро вернусь в строй», — заявил он.

При этом его возлюбленная, которая ударила Деля ножом, остается под следствием — на нее возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подруга девушки рассказала, что уверена в том, что актер не будет писать на нее заявление в полицию.

«Я разговаривала с Ильей, и он хочет защитить ее, он не будет подавать заявление. Я не знаю точно, что между ними произошло, но я за полную защиту Саши, она не могла сделать это просто так, это была явная самозащита», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика.