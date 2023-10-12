Пробил голову: ресторатор Антон Пинский экстренно обратился в больницу

Ресторатор Антон Пинский пробил себе голову в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ресторатор и совладелец Starbucks и Domino's Pizza прогуливался на днях по Большой Якиманке в Москве. В какой-то момент Пинский отвлекся от дороги на телефон и не заметил фонарный столб, об который он ударился головой.

По данным журналистов, мужчина добрался до ближайшего ресторана и попросил вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия. Прибывшие на место медики диагностировали состояние после обморока и открытую рану головы. Рассечение обработали на месте, от госпитализации Пинский отказался.

Сейчас ресторатор восстанавливается дома. По данным telegram-канала, мужчина чувствует себя хорошо.

Напомним, Антон Пинский недавно стал совладельцем ушедшей из России сети пиццерий Domino's Pizza. Его партнером по бизнесу стал рэпер Тимати.

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