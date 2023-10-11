Бывшая жена Альберта Филозова получила травму в квартире, где умер артист

Бывшая супруга советского и российского актера Альберта Филозова попала в больницу с переломом шейки бедра. Театровед Алла Филозова упала в квартире, где когда-то умер артист. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в доме в Трехпрудном переулке. Вечером 9 октября женщина шла из одной комнаты в другую и упала на ровном месте. Удар пришелся на левое бедро. Сын 85-летней Филозовой был рядом и вызвал медиков. Сам он не решился двигать мать, поэтому просто обложил ее мягкими подушками.

Когда врачи прибыли, то решено было госпитализировать женщину. У нее оказался перелом шейки бедра. Хирурги редко согласны оперировать таких возрастных пациентов, поэтому не исключены серьезные последствия.

СМИ пишут, что инцидент с экс-супругой актера произошел в той самой квартире, где умер Филозов. Знаменитости не стало в 2016 году. Отмечается, что у мужчины был рак. Тогда он был женат уже в третий раз, но молодая избранница не стала забирать его из больницы. Альберт остался в квартире сына и Аллы Александровны.

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