Пробил череп: стоматолог избил 60-летнего мужчину в своем кабинете

Стоматолог пригласил знакомого к себе в кабинет и набросился с кулаками. Все произошло в Санкт-Петербурге. Врача задержали. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, потасовка случилась 12 августа в здании стоматологической клиники на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе города. Вечером туда приехала скорая помощь, которая забрала 60-летнего мужчину со следами избиения. В больнице выяснилось, что он получил многочисленные травмы и перелом костей черепа.

По предварительной версии, на мужчину напал его приятель – 55-летний стоматолог-ортодонт с 30-летним стажем работы. Его задержали в квартире на Ленинском проспекте.

Выяснилось, что стоматолог после рабочего дня решил провести время со знакомым и пригласил его к себе в кабинет. Друзья выпили и начали выяснять отношения, в итоге один из них оказался в тяжелом состоянии после побоев.

Отмечается, что в отношении подозреваемого могут возбудить уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как уральские стоматологи сломали челюсть 85-летней пенсионерке в попытке вырвать ей зуб. Как стало известно, пожилая пациентка обратилась к медикам с острой болью, а после осмотра было решено удалять ей зуб. Однако в ходе рядовой операции что-то пошло не так. «Мне не ясно, если они поняли, что не могут зуб вырвать, почему они не остановились. Обезболивание длилось примерно минут сорок. А дальше они уже наживую ломали ей челюсть», - рассказала сноха пострадавшей.