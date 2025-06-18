Признан виновным в убийстве 16 человек: Владимир Миргород по кличке Душитель получил пожизненный срок

Суд вынес приговор по делу Владимира Миргорода, который также известен по кличке Душитель. Его признали виновным в убийстве 16 человек, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Следователи установили, что Душитель расправился с 15 женщинами и одним мужчиной. Также его обвинили в покушении на убийство, сопряженном с похищением, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Миргород совершал преступления в начале 2000-х в Москве и Подмосковье. Он знакомился с женщинами на улице, угощал их шампанским, а после насиловал и душил — в машине или парке.

После рассмотрения дела суд принял решение приговорить маньяка к пожизненному сроку. Где преступник будет отбывать наказание, пока не известно.

Ранее сообщалось, что Битцевский маньяк неожиданно вернулся в информационную повестку. Он обзавелся поклонницей и грезит о Москве.