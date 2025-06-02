Неожиданно вернулся: битцевский маньяк обзавелся поклонницей и грезит о Москве

В Сети вновь заговорили о битцевском маньяке Александре Пичушкине — одном из самых известных серийных убийц в современной истории России, передает Lenta.Ru. Осужденный преступник заявил, что хочет перевестись из колонии, где сейчас отбывает наказание. Также заключенный обзавелся на воле фанаткой, которая сама недавно расправилась с человеком.

Весной маньяк изъявил желание перевестись из колонии «Полярная сова» ближе к Москве. Тогда же он заявил, что готов сознаться еще в 11 убийствах на территории Северного Бутово.

Кроме того, весной у серийного убийцы в Бердянске появилась поклонница. Она убила семилетнего ребенка и призналась Пичушкину в любви. Малолетней преступнице — 14 лет. Ее задержали правоохранители.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева высказалась об иске маньяка Пичушкина к ФСИН. Она заявила, что шансы осужденного на перевод невелики.