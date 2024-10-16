Дрейфовал на лодке 67 дней: житель Бурятии рассказал, как выжил в Охотском море

Житель Бурятии Михаил Пичугин провел в Охотском море два месяца. Столько он дрейфовал там на своей лодке без возможности выбраться. После спасения мужчина рассказал журналистам, как ему удалось выжить.

РИА Новости поинтересовались у россиянина, как тот продержался 67 дней в Охотском море. Пичугин ответил, что в его случае не обошлось без вмешательства высших сил.

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу», — сказал мужчина.

Михаилу приходилось собирать дождевую воду и греть ноги в спальном мешке с верблюжьей шерстью. Таким образом он спасался два месяца.

Ранее сообщалось, что дрейфовавшему в Охотском море 67 дней россиянину грозит до семи лет тюрьмы. В походе с ним погибли два человека — брат и племянник.