«Привлекает к себе внимание»: мать осужденного за растление девочки школьника хочет подать апелляцию

В Ростовской области осужденный на шесть лет за растление девочки школьник планирует обжаловать приговор. Мать тоже не верит в виновность сына и называет его домашним. Она считает, что 14-летнего подростка оболгали. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что шестилетняя девочка обвинила школьника в том, что он трогал ее за интимные места. На девятиклассника завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», а в сентябре этого года ему дали шесть лет лишения свободы.

Мать не верит, что ее сын мог такое сделать и планирует подать апелляцию. Она уверена, что девочка наврала от обиды, потому что подросток не хотел с ней играть. Но школьника задержали и поместили в изолятор, а потом изменили меру пресечения из-за возраста. Он ходил с браслетом на ноге, а по городу мог перемещаться только до 22.00.

Но правоохранители говорят, что доказательства были собраны. Провели судебной психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу и выяснили, что девочка не могла подобное выдумать. Нашлись свидетели, которые видели, как плачущий ребенок выбегал из проема между домами.

Но мать школьника напомнила о результатах, который показал полиграф. По ее словам, сын не совершал того, в чем его обвиняют. Более того женщина обратила внимание на саму девочку.

«Может, ребенок таким образом привлекает к себе внимание? Но почему за чужие психологические травмы должен отвечать мой сын? Девочка предоставлена сама себе, ее часто видели на улице, гуляющей без присмотра взрослых поздно вечером», – поделилась женщина.

Отмечается, что ребенка стараются оградить от излишнего внимания. Никаких подробностей о семье нет, и у органов опеки нет к ним вопросов. Но мать девочки уверена, что она просто не могла такое выдумать, так как ничего не знает о сексуальной сфере.

«Она боялась! Но и носить в себе это не могла. Теперь об этой истории судачит весь город. Столько грязи в интернете на нашу семью вылили! Чего только не пишут», – жалуется родительница.

После суда школьника увезли в Цимлянск, а потом – в СИЗО Ростове. Подросток там уже месяц. Мать говорит, что он не жалуется, но, по ее мнению, говорит так, чтобы не расстраивать.

Ранее мы писали о том, что суд Москвы приговорил экс-педагога ВШЭ к 13 годам за совращение школьниц в Сети.