Привлечены силы МЧС и береговой охраны: в консульстве рассказали о поисках россиянки в турецком Мармарисе

Российские дипломаты установили контакт с турецкими коллегами и выясняют обстоятельства исчезновения 48-летней москвички на отдыхе. Женщина вышла из отеля в Мармарисе и пропала. О ее местоположении ничего не известно до сих пор, передает Kp.ru.

Гражданка РФ прибыла в курортный Мармарис 11 августа. За два дня до возвращения в Москву, 17 числа, она отправилась на прогулку в спортивной одежде и с рюкзаком. Камеры видеонаблюдения показали, что она пошла на излюбленную туристами тропу.

Назад россиянка не вернулась. Вскоре родственники забили тревогу. Сотрудники отеля осмотрели номер женщины, но там ее не оказалось.

В настоящий момент на территории курорта организованы масштабные поиски. По словам представителей российского консульства, в спасательной операции задействованы силы МЧС и береговой охраны.

Ранее сообщалось, что отдыхавшую на Маврикии россиянку нашли мертвой. Она прилетела на остров из Челябинска.