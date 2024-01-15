Мать выброшенной с 5 этажа девочки раскрыла детали смерти первого ребенка

Жительница Екатеринбурга, дочь которой выбросили с пятого этажа, рассказала о смерти первого ребенка. По ее словам, малыш умер во сне. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, первенец свердловчанки практически с самого рождения сильно болел. Когда ему исполнилось 2,5 месяца, у него произошел отек головного мозга, из-за которого он впал в кому на две недели.

Каждые полгода мать с ребенком были вынуждены ложиться в больницу, так как врачи поставили мальчику инвалидность. Но в феврале 2022 года сердце малыша остановилось.

«У него из носа и рта вылезли остатки пищевых масс. Я пыталась сделать ему искусственное дыхание, но было поздно», - рассказала женщина.

В заключении о смерти мальчика, по словам его матери, записано, что он скончался от болезни. На тот момент его отец был в колонии, но даже после освобождения ни разу не пришел на могилу сына.

Напомним, что, по предварительной информации, второго ребенка женщины мог убить ее супруг. Во время ссоры с возлюбленной мужчина схватил девочку и выкинул ее из окна. Несколько дней тело малышки пролежало в сугробе, пока его не обнаружили 4 января.

Ранее в Казани двухлетняя девочка умерла в детском саду при загадочных обстоятельствах.