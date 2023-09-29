Привезли на тележке и выкинули в кусты: голую мертвую женщину нашли у церкви в Ленобласти

В Ленобласти у церкви нашли тело неизвестной женщины. Примечательно, что она была абсолютно без одежды, а очевидцы рассказали, что привезли ее на тележке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, местные жители населенного пункта Новое Девяткино заметили мужчину, который вез обнаженный труп. Подъехав к храму, он выкинул «груз» в кусты и скрылся.

На место, где была обнаружена мертвая женщина, выехали правоохранители с кинологом и собакой. Они быстро нашли тележку около строительной бытовки. Как стало известно, там проживали бездомные наркоманы. Предварительно, умершая тоже раньше обитала там.

Точные причины смерти женщины пока не установлены. Вероятно, она могла скончаться от алкогольного отравления.

Ранее в Магнитогорске освободили женщину с ребенком из плена, в котором они пробыли полгода. Сожитель россиянки избивал ее, лишал связи и не позволял выходить из квартиры.