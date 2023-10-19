Привезли на место преступления: с убийцей тещи и сына Намина проводят следственные действия

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства убийства наследника и тещи основателя музыкальной группы «Парк Горького» Стаса Намина. На место преступления привезли подозреваемого — приемного сына артиста, передает Telegram-канал 112.

Следователи прибыли в дачный поселок под Москвой, где было совершено убийство пожилой женщины и ее внука. Вместе с ними был доставлен Роман Микоян — подозреваемый в совершении преступления. Он поможет правоохранителям восстановить картину происходивших событий.

Также на месте проведения следственных действий была замечена бывшая жена Стаса Намина и мать убийцы Галина Микоян. Однако она находилась там недолго. В какой-то момент женщине стало плохо и ее увезли в полуобморочном состоянии.

Ранее стало известно, что Роман Микоян признался в убийстве сына и тещи Стаса Намина. Мужчина рассказал правоохранителям, как совершил преступление.