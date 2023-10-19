«Дождался, когда бабушка уснет»: появились детали допроса пасынка Намина после двойного убийства

Пасынку музыканта Стаса Намина предъявлено обвинение в двойном убийстве. 39-летний мужчина признал свою вину и рассказал, что перед расправой над бабушкой дождался, пока она уснет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на подмосковный СК.

Напомним, что убийство произошло в частном доме под Истрой — там у тещи основателя музыкальной группы «Парк Горького» находится участок. К пенсионерке приезжали в гости оба внука: Артем, прямой наследник Намина, и Роман, его приемный сын.

Пасынка доставили в отдел на допрос. Он признал свою виду и раскрыл подробности случившегося.

«Обвиняемый пояснил, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и совершил ее убийство. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. По приезде родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его», – говорится в сообщении.

Мужчина не стал скрываться, а сам вызвал полицейских. Появилась информация о том, что он вел аморальный образ жизни: увлекался запрещенными веществами и уже был судим за убийство. Члены семьи часто его ругали и призывали к тому, чтобы он нормально себя вел. Есть несколько версий, почему пасынок музыканта решился на преступление. Одна их них: имущественный спор.

Ранее мы писали о том, что музыкант Стас Намин сказал о своем пасынке после двойного убийства.