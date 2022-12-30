В Саратове школьник взял кредит на мать из-за любви к мобильным играм

В Саратове 9-летний мальчик попался в мессенджере на удочку мошенников. Неизвестный предложил ему бесплатный промокод на мобильную игру. Об этом сообщают ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Чтобы получить тот самый бесплатный промокод мальчик должен был прислать номер телефона кого-либо из родителей и коды из смс-сообщений. Мальчик, не зная подвоха, согласился.

Спустя некоторое время мать мальчика узнала о кредите в 200 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию Фрунзенского района. На данный момент по этому делу проводится проверка.

«Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам личную информацию, сведения о банковских счетах и картах, а также коды и пароли из смс-сообщений. Помните о правилах безопасности при общении в сети Интернет и расскажите о них детям. Будьте бдительны!» — просят полицейские.

Ранее мы писали о том, как убийца найденной в чемодане модели Гретты Ведлер оформил на нее кредит. 23-летняя Гретта Ведлер пропала в феврале 2021 года. Позже 12 марта следующего года она была найдена убитой в гараже загородного дома в Липецке. Тело находилось в чемодане, лежащем в багажнике автомобиля.