Брат Нукеновой сообщил, что Бишимбаев избежал наказания за насмерть сбитого ребенка

Убивший гражданскую жену Салтанат Нукенову экс-министр нацфинансов Казахстана Каундык Бишимбаев много лет назад насмерть сбил ребенка, но избежал наказания. Об этом сообщил брат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Подробностями он поделился в интервью, опубликованном на YouTube.

О том, что Бишимбаев задавил ребенка, на суде говорила мать девушки. МВД обещало проверить данную информацию.

Брат Нукеновой узнал о происшествии в ноябре 2023 года. Детали преступления ему сообщила некая женщина. По ее словам, это произошло много лет назад. Будучи пьяным, Бишимбаев сбил ребенка, но вину за преступление взял на себя знакомый экс-министра. Дело квалифицировали как несчастный случай, а мужчина после трех месяцев в ИВС ушел в армию и построил успешную карьеру, которой способствовал Бишимбаев.

Брат Нукеновой не сразу поверил в данную историю, но потом озвученная женщиной информация стала находить подтверждения.

Напомним, экс-министр приговорен к 24 годам заключения за убийство жены. На почве ревности он избил женщину в ресторане Астаны. Директором заведения был двоюродный брат Бишимбаева – он поручил стереть соответствующие записи с камер, но видео восстановили и приобщили к делу. Именно он позже вызвал скорую, но врачи констатировали смерть девушки.

Ранее стало известно, что дети Бишимбаева сменят фамилию.