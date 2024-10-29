Притворилась мертвой: 11-летняя девочка выжила после расстрела семьи

В Соединенных Штатах 15-летний подросток расстрелял семью. Он убил отца, мать, двух братьев и едва не расправился с сестрой. Девочка выжила благодаря хитрости — она притворилась мертвой, передает издание Daily Mail.

Стрельба произошла в штате Вашингтон. Несовершеннолетний хладнокровно расправился с близкими и ранил младшую сестру. Девочка, чтобы выжить, притворилась мертвой. Ее брат поверил в это и вышел из комнаты.

После этого 11-летняя школьница побежала за помощью. В итоге юного убийцу задержали. По словам выжившей девочки, юноша мог пойти на преступление из-за провала экзаменов. Пистолет, из которого стрелял парень, принадлежал его отцу.

Ранее подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в одноклассницу.Он приобрел оружие на маркетплейсе.