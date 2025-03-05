Нет ни одного двора, который бы он не обчистил: 17-летний парень обворовал все село

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летенго подростка, который досаждал целому селу в Крыму. Парень обчистил все дворы и дома, которые попадались ему на пути, передает Telegram-канал Mash на волне.

Подросток из Червоного два года два года досаждает односельчанам. Несовершеннолетний крадет все, что плохо лежит: от личных вещей до техники и автомобилей.

Кроме того, парень промышляет грабежами. Так, однажды он подкараулил 12-летнего мальчика и, угрожая ножом, заставил пустить к себе домой. Оттуда он вынес все, что понравилось.

Родители вороватого подростка ничего не могут с ним седлать. По словам отца, у мальчика есть все необходимое. Матери юноши приходится постоянно компенсировать ущерб жителям села.

Ранее в Ивановской области серийного вора задержали после очередной кражи. Он привлекался к ответственности более 20 раз.