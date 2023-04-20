Приставал и шантажировал: работавший учителем сын директрисы 4 года совращал школьниц

В Свердловской области сын директрисы, работавший учителем, четыре года совращал школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, все происходило в Талице. Молодой человек с 2015 года занимал должность учителя английского языка в школе, в которой директором была его мать. Через пять лет он вступил в отношения со школьницей. Сообщается, что он совращал девочку прямо в учительской. О действиях преподавателя не знала бабушка ученицы, которая ее воспитывала.

Когда учитель расстался с юной возлюбленной, то продолжал присылать ей интимные фотографии и шантажировал тем, что объявит всем об их романе.

А два года назад молодой преподаватель начал встречаться с 14-летней ученицей соседней школы. Они были вместе полтора года, пока учителя не задержали. Отмечается, что в отношении него завели шесть уголовных дел.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге администратор магазина снял порно со школьниками в туалете торгового центра. Россиянин, работающий администратором магазина, 19 апреля отправился вместе с компанией школьников в туалет торгово-развлекательного центра «Лондон Молл» и там снял на камеру секс подростков.

Порноролик мужчина распространил в Сети при помощи популярных мессенджеров. Он отправил его своим знакомым. И это оказалось его ошибкой, так как сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили адресанта и выехали на задержание вечером того же дня.