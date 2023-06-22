Пришлось вызвать МЧС: врачи не смогли поднять умершую пациентку весом 160 кг в Ульяновске

В Инзенской районной больнице сообщили, что из-за сломанного лифта не смогли перенести умершую пациентку весом 160 килограммов. Пришлось вызывать МЧС, чтобы доставить умершую из реанимации в морг. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Источник утверждает, что врачи жалуются и не могут добиться нового лифта, который не работает уже больше года. Они просили об этом, но лифта нет уже с апреля прошлого года.

«Были предложения в счет аренды диализного отделения, но юристы минздрава усмотрели в этом коррупционную составляющую», – говорится в сообщении.

Добавляется, что медицинские работники с момента поломки лифта носят тяжелых больных на руках. Сейчас врачебное сообщество планирует написать жалобу.

«Все носим на своих руках, на рентген с третьего этажа мы перемещаем в волокушах, носилках, когда хоздвор поднимает, когда сами хирурги, медсестры, врачи», – отмечается в сообщении.

Медики и жители призывают власти в кратчайшие сроки отремонтировать или установить новый лифт в хирургическом корпусе больницы.

Ранее сообщалось, что в Сочи врачи оставили скальпель в животе пациентки после операции. После операции и курса химиотерапии врачи из Екатеринбурга сделали женщине рентген, в ходе которого увидели скальпель на снимках — все время инструмент находился в кишечнике.