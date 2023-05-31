«Пришлось вылавливать»: изрезавшего дедушку с бабушкой внука задержали во время купания в пруду

Сегодня ночью, 31 мая, стало известно, что в Подмосковье подросток совершил нападение на дедушку, бабушку, а также прабабушку. Он набросился на них с ножом и оставил несколько ран, после чего сбежал. Пострадавших доставили в больницу и оказали необходимую помощь, а ребенка начала искать полиция. Обнаружить мальчика удалось на пруду, куда он отправился купаться после случившегося. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику издания, школьника нашли родственники. Они увидели его на водоеме и сообщили об этом правоохранителям. Приехавшие на задержание сотрудники отметили, что ребенок был крайне агрессивно настроен и не хотел сдаваться им.

«Его буквально пришлось вылавливать из пруда», - поделился информатор.

Когда мальчик все-таки выбрался из воды на берег, его задержали. При этом, по предварительным данным, он был не только враждебен, но и пьян. Из-за неадекватного поведения подростка могут отправить на медицинскую экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». На данный момент все еще не установлена причина нападения школьника на родственников.

Ранее в Екатеринбурге девочка разбила лицо ребенку ударом ноги. Об этом узнала мать пострадавшего и написала заявление в полицию. По словам женщины, подросток держит в страхе всех детей района.