Пришлось связать ремнями: пассажир самолета пытался открыть запасной выход во время перелета

Хулиганские действия одного из пассажиров авиарейса Варадеро — Москва едва не привели к непоправимому. Агрессивный мужчина пытался открыть запасной выход во время полета, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Сначала хулигана попытались успокоить соседи, когда тот принялся громко кричать и ругаться. Из-за чего мужчина внезапно разозлился, пока не известно.

Однако угомонить дебошира не получилось. Он вскочил с места и направился к запасному выходу. После этого пассажир попытался открыть дверь, но в происходящее оперативно вмешались бортпроводники.

Нарушителя спокойствия удалось обездвижить с помощью ремней и пластиковых одноразовых наручников. Весь оставшийся до Москвы путь мужчина продолжал ругаться и буянить. В аэропорту его ждали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге мужчина забросал бутылками автомобиль скорой помощи. Так он отреагировал на отказ сделать ему прививку.