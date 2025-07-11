Мальчика, пострадавшего при нападении в Шереметьево, выписали из больницы

Двухлетнего ребенка, которого агрессивно настроенный мужчина швырнул на пол в аэропорту Шереметьево, выписали из медицинского центра. Об этом изданию 360.ru рассказала мать мальчика.

Малыш проходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и хирургии им. Рошаля в Москве. В результате падения он получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

По словам матери, сейчас состояние ребенка стабильное – он самостоятельно ест и постепенно восстанавливает речь.

«Боли нету, он нормально кушает. Чуть-чуть разговаривает, с ним все хорошо. Доктор говорит, что анализы суперхорошие», — поделилась она.

Единственный стресс для мальчика сейчас – повышенное внимание журналистов и постоянное присутствие камер.

Напомним, что инцидент произошел в зоне прилета аэропорта. Нападавший, находившийся в состоянии наркотического опьянения, следовал транзитом и не смог объяснить мотивы своего поступка. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье 3-летний ребенок вылез на карниз балкона, пока мать вышла из дома.