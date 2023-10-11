Пришлось разнимать бойцам охранного предприятия: две стриптизерши подрались из-за клиента

Бойцам группы быстрого реагирования в Новосибирске пришлось наведаться в один из местных клубов, где подрались две девушки. «Гвардейцы» разняли стриптизерш, которые, как выяснилось, повздорили из-за клиента, передает РИА Новости.

Конфликтная ситуация произошла в заведении Железнодорожного района в минувший вторник. На пульт дежурного частного агентства безопасности «Гвардия» поступил сигнал тревоги. Бойцы охранного предприятия прибыли на вызов и обнаружили среди посетителей бара двух дерущихся девушек. В итоге «гвардейцам» пришлось разнимать их.

Позже стало известно, что обе девушки являются работницами заведения. В их обязанности входило танцевать стриптиз. Конфликт между коллегами произошел из-за клиента, который оплатил только один приватный танец.

Через некоторое время в бар прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали девушку, которая была инициатором драки.

Ранее в Челябинске конфликтная ситуация на дороге закончилась дракой. Водитель повздорил с пешеходом, который перешел проезжую часть на запрещенный сигнал светофора.