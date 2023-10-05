Пришлось прятать в трусы: мужчина нарушил правила и пронес в самолет любимую крысу

Пассажир самолета пронес на борт любимую крысу, которую прятал в кармане, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Необычный случай произошел на борту рейса авиакомпании «Победа», который следовал из Москвы в Минеральные Воды. Мужчине удалось пройти все контроли на земле, спрятав крысу в карман штанов. Уже в самолете он достал грызуна, чтобы тот смог подышать воздухом, но в какой-то момент питомца заметила стюардесса.

Девушка доложила пилоту о крысе на борту, а тот, в свою очередь, передал информацию в аэропорт прибытия. В итоге мужчину встречали полицейские. Изначально хозяин питомца не признавался, что пронес на самолет крысу и заявлял, что бортпроводники все перепутали и им просто показалось. Однако позже крысу нашли - мужчина спрятал ее у себя в трусах.

По данным журналистов, из-за случая с грызуном обратный рейс из Минеральных Вод в Москву немного задержался.

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