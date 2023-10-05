«Это его первый полет»: хозяйка корги оставила сотрудникам аэропорта трогательную записку

Сотрудники аэропорта откликнулись на просьбу хозяйки корги позаботиться о ее собаке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка отправилась на самолете из Казани в Сочи. С собой она взяла любимого питомца, корги по кличке Симба. Животное впервые поднималось в небо, поэтому его хозяйка всерьез начала беспокоиться о состоянии корги.

Девушка даже оставила записку, в которой попросила сотрудников аэропорта не забывать, что Симба – это «живое существо, а не обычный багаж».

«Это его первый полет!» – добавила она.

В ответ на это работники оставили на той же бумаге свои комментарии, превратив записку в чат между ними и хозяйкой. Они заверили девушку, что с ее корги обращались как со своей собакой.

«В Сочи тоже обращались как со своей», – подметили сотрудники аэропорта.

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