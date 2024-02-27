Пришлось принять условия маньяка: незнакомец несколько часов преследовал петербурженку и изнасиловал в ее квартире

В Санкт-Петербурге незнакомый мужчина подсел к девушке за столик в кафе, чтобы познакомиться, а после отказа преследовал несколько часов. В результате злоумышленник изнасиловал петербурженку в ее квартире.

Подробности приводит сайт 78.ru.

Инцидент произошел 26 февраля. Девушка зашла в кафе торгового центра – там к ней за стол подсел неизвестный мужчина. Внешний вид незнакомца отталкивал, поэтому жительница северной столицы отказалась знакомиться, несмотря на комплименты.

Затем мужчина поднялся с ней в магазин на втором этаже и час следил за жертвой. В метро он сел напротив. Когда она попыталась попасть в квартиру, расположенную на Проспекте Просвещения, то мужчина выбежал из лифта и закрыл дверь изнутри. Сначала он предложил полежать на диване, а затем надругался и запугал «страшными последствиями» в случае, если жертва обратится в полицию.

Несмотря на угрозы, вечером потерпевшая пришла в полицию. Она рассказала, что приняла условия маньяка и вступила с ним в интимную связь.

Ранее сообщалось, что в Якутии дедушка изнасиловал семилетнюю внучку. Он предложил девочке погулять, отвез в отдаленную местность и надругался.