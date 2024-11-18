«Пришлось отбиваться»: тренер Евсеев рассказал о самочувствии после нападения

Тренер клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев рассказал, что при нападении хулиганов у него пострадали глаза. Спортсмен сообщил о самочувствии в беседе с 360.ru.

Бывший футболист сборной России пережил нападение вместе со своим ассистентом Александром Шмарко. Инцидент произошел в Астрахани. Журналисты поинтересовались, как они себя чувствуют.

«Вы хотите, чтобы ножевые [ранения] были? У меня [их] нет, пришлось отбиваться, чтобы их не было. Глаза пострадали», — рассказал Евсеев.

Вадим добавил, что чувствует себя «более-менее».

Напомним, что злоумышленники напали на мужчин после их возвращения из ресторана. К ним подошли двое неизвестных, которые попросили закурить, а оставшись без ответа, напали с ножом и брызнули в тренера из перцового баллончика.

Ранее мы писали о том, что на футбольного тренера Вадима Евсеева напали пьяные 20-летние фанаты.

Сейчас нападавшие задержаны и находятся в изоляторе в отделении полиции. Ранее 20-летнего парня привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков.