13-летний подросток съел 3 пачки сырой лапши быстрого приготовления и умер

В Египте умер 13-летний подросток, который съел сырую лапшу быстрого приготовления. Уже через полчаса после ужина он почувствовал недомогание. Об этом сообщает Ynet.

По информации источника, мальчик вернулся домой после вечерней молитвы и захотел поесть. Он достал 3 пачки лапши, но по какой-то причине не стал ее заваривать, а съел в неприготовленном виде. Отец ребенка рассказал, что после ужина он почувствовал себя плохо — появились головная боль, рвота, потливость. А затем несовершеннолетний и вовсе потерял сознание.

Подростка доставили в больницу. Врачи решили, что он отравился, поэтому решили перевести его в токсикологический центр. Однако по дороге в отделение юный пациент скончался. Предварительно, он умер из-за того, что съел слишком много лапши. Она вызвала непроходимость пищеварительного тракта.

К слову, после смерти ребенка полиция задержала владельца магазина, в котором была куплена лапша. Но экспертиза не показала ничего подозрительного в еде.

Ранее в Чите девочка полностью ослепла из-за ношения ночных линз.