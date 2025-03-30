Пришла в себя: появились новости о состоянии изувеченной в Дубае модели Ковальчук

Модель Мария Ковальчук, найденная искалеченной на обочине дороге в Дубае, перенесла операцию и пришла в себя. Подробности рассказала знакомая семьи девушки.

Она отметила, что 20-летняя модель пришла в себя 29 марта после успешной операции. Ей осталось перенести еще два хирургических вмешательства. После этого Мария сможет начать говорить.

На вопрос aif.ru о том, когда Ковальчук сможет рассказать, кто причастен к ее травмам, приятельница не смогла дать конкретного ответа.

Украинская модель Мария Ковальчук была обнаружена 19 марта на обочине дороги в Дубае с серьезными травмами, включая множественные переломы конечностей и позвоночника. По имеющимся сведениям, она приехала в Дубай 15 февраля. 10 марта, на следующий день после своего дня рождения, Ковальчук, по словам ее матери, сообщила о запланированной встрече со знакомыми мужчинами в отеле. После связь с моделью прервалась на восемь дней. Родные предполагают, что Мария могла стать жертвой насилия и была выброшена на улицу. Полиция Дубая проводит расследование по этому делу.

Ранее появилась информация о том, что модель могла покончить с собой. Такое мнение высказали некоторые свидетели, которые видели девушку незадолго до исчезновения.