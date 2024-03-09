Получил гематому размером 11 сантиметров: два подростка избили мальчика, а затем сломали нос его матери

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения на мальчика и его маму в Томске. Женщина и ребенок пострадали от рук малолетних хулиганов, передает Telegram-канал «Я из Томска».

По данным СМИ, подростки 15 и 16 лет совершили нападение на восьмилетнего мальчика в больнице. Они избили жертву и оставили на ее теле 11-сантиметровую гематому. После этого хулиганы пригрозили школьнику, что навредят его семье, если о случившемся станет известно.

На следующий день пострадавший мальчик оказался дома. Он рассказал матери о нападении, и женщина пошла разбираться с подростками. Во время выяснения отношений они избили и саму жительницу Томска. У нее позже диагностировали перелом носа. На место нападения были вызваны стражи порядка.

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