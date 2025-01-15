«Пришла по координатам из Вселенной»: на Урале «внебрачная дочь президента» пыталась похитить детей

В Нижнем Тагиле женщина, которая назвалась внебрачной дочерью президента, попыталась похитить детей. Несовершеннолетних вовремя спасли родители. Об этом сообщает TagilCity.

Мама одного из мальчиков рассказала, что неизвестная женщина подошла к ее сыну и попросила его пойти с ней. Она говорила о родстве с президентом и предлагала ребенку деньги. Однако школьник не поверил незнакомке и сразу позвонил родным.

Чтобы защитить ребенка от странной россиянки, мама вышла встретить его. И уже по пути к дому она заметила, что женщина переключилась на другого мальчика. Но он тоже связался с родственниками и рассказал им о случившемся.

Родители детей решили поговорить с неизвестной и выяснить, что ей нужно от несовершеннолетних. Они отвлекали ее разговорами, пока не приехала полиция.

«На вопрос, что она хотела от детей, отвечала как робот: «Детей в лес на Капасиху, [расправиться], закопать». Повторяла это несколько раз. А на вопрос, кто она и откуда, отвечала, что она внебрачная дочь президента и сюда пришла по координатам из Вселенной», - сообщила свидетельница.

Уже после приезда полиции стало известно, что у женщины есть психические расстройства.

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