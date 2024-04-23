Госпитализировали с разрывом мелких кровеносных сосудов: тренер заставил ребенка отжиматься целый час

Родители десятилетнего школьника в Москве обратились за помощью в полицию. Они попросили привлечь к ответственности тренера, который заставил их ребенка отжиматься бесконечное количество раз, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в секции батутно-акробатического центра на Маршала Катукова. Тренер по прыжкам на батуте решил наказать ребенка, который, по его мнению, хулиганил и плохо себя вел. Мужчина заставил мальчика отжиматься бесконечное количество раз.

В процессе школьник пожаловался боль, жжение и покалывание в груди, однако тренер продолжил над ним издеваться. Дома мальчику стало еще хуже. В травмпункте у него зафиксировали множественные кровоизлияния из-за разрыва мелких кровеносных сосудов.

Из-за случившегося родители юного москвича написали заявление. Теперь в обстоятельствах травмирования школьника будет разбираться полиция.

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