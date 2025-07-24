Пришла беда откуда не ждали: в Ницце женщина пыталась покончить с собой, но стала жертвой насильника

Полиция в Ницце задержала мужчину, который изнасиловал местную жительницу. Он воспользовался уязвимым положением жертвы — та в момент нападения пыталась покончить с собой, передает HLN.

Все произошло на площади Гарибальди около 4 часов утра. Девушку, которая намеревалась совершить суицид, заметил случайный прохожий. Однако вместо помощи он решил воспользоваться ситуацией и удовлетворить свои потребности.

Жертву изнасилования нашли позже другие люди. Они вызвали пострадавшей врачей. Обидчика девушки в скором времени задержали. Им оказался 42-летний француз.

Как выяснили журналисты, мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления. За изнасилование жительницы Ниццы ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 17-летний маньяк рано утром напал на двух женщин в течение одного часа. Одну из жертв ему удалось изнасиловать.