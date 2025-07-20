Орудовал ранним утром: 17-летний маньяк грубо изнасиловал женщину и пытался овладеть второй в течение часа

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего юношу, который совершил два нападения за час в Красном Селе. Он попытался изнасиловать женщину, а после набросился на девушку, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Несовершеннолетний злоумышленник, по информации журналистов, орудовал рано утром. Он совершил два нападения в течение часа. Сначала он предпринял попытку изнасиловать 59-летнюю женщину, но той удалось вырваться.

Затем насильник нашел жертву в парке. Он набросился на 22-летнюю девушку. Парень распылил незнакомке перцовый баллончик в лицо, после чего надругался над ней.

Обе пострадавшие обратились за помощью в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность насильника и провели его задержание — ему уже предъявлено обвинение.

Ранее в Ленобласти 18-летний парень изнасиловал 38-летнюю собутыльницу. Молодой человек напал на женщину после распития алкогольных напитков на улице.