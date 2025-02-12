Пришел за деньгами к 87-летней пенсионерке: в Мытищах задержали племянника Екатерины Варнавы

В Мытищах задержали 19-летнего племянника актрисы Екатерины Варнавы – Георгия Варнаву. Его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам.

О задержании сообщил Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, молодого человека поймали, когда тот забирал деньги у 87-летней пенсионерки. Перед этим женщину убедили снять деньги со счетов и передать курьеру. Когда россиянка отправилась в банк снимать средства, то сотрудники ее предупредили о возможном мошенничестве и вызвали полицию. К ситуации подключились оперативники.

Пенсионерка встретилась с курьером, передала 350 тыс. рублей. В этот момент Георгия задержали, он признается, что не знал о сотрудничестве с мошенниками – мужчину могли использовать вслепую. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Георгию может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что актрису Елену Цорн лишили квартиры по той же схеме, что фигурировала в деле певицы Ларисы Долиной.