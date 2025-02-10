82-летняя актриса Елена Цорн лишилась квартиры по той же схеме, что и Лариса Долина

Мошенники лишили 82-летнюю актрису Елену Цорн квартиры в Москве и денег. Аферисты использовали аналогичную схему, как в случае с певицей Ларисой Долиной.

Подробности приводит mk.ru.

3 сентября 2024 года Цорн позвонили, представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Ее запугали, что средства на счетах и недвижимость под угрозой. Актрису предупредили, что якобы скоро мошенники лишат ее трехкомнатной квартиры, расположенной на 3-ей Фрунзенской улице. Ей предложили перехитрить аферистов и положить деньги на надежный счет, средства передать через курьера, а по квартире подписать договор временной ренты. Аналогичным образом аферисты действовали в случае с Долиной.

Цорн постоянно звонили и в итоге ее убедили собрать средства, передать в пакете курьеру, назвав кодовое слово. При этом договор ренты на деле оказался пожизненным.

Ущерб от действий мошенников составил более 30 млн рублей. Актриса наняла адвоката.

Ранее сообщалось, что суд обязал мошенников вернуть Долиной 69 млн рублей.