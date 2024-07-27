Пришел в клинику с жалобами на сильную боль: 20-летний парень умер после того, как ему вырвали зуб

Поход в стоматологическую клинику обернулся для 20-летнего молодого человека в Москве смертью. Парень умер от потери крови после удаления зуба, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, гражданин Молдовы обратился в клинику с жалобами на сильную боль. Врачи осмотрели пациента и приняли решение удалить зуб. После процедуры у иностранца началось сильное кровотечение.

Прямо из стоматологического кабинета он попал в звенигородскую больницу. Там парень пролежал несколько дней. Через три дня его выписали, но кровь продолжала течь. Тогда он снова обратился за помощью в медучреждение. Молдованина вновь госпитализировали из-за сильной кровопотери.

Спустя время он скончался в больнице. Врачи пытались вернуть пациента к жизни, но их старания оказались тщетны. Причины смерти иностранца устанавливаются.

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