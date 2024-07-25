Начали оперировать только после скандала: 74-летняя пенсионерка сломала кости в больнице и 8 часов ждала помощи

Пожилая женщина 8 часов ждала помощи, после того как сломала кости в больнице Екатеринбурга. Операцию начали делать только благодаря вмешательству ее сына, передает Telegram-канал Ural Mash.

По данным СМИ, 74-летняя пациентка екатеринбургской больницы получила переломы в результате падения на мокром полу. Пострадавшей женщине сделали рентген, но вот прочитать его было некому.

В итоге пенсионерке пришлось дожидаться медицинской помощи в районе 8 часов. В концу этого срока сын екатеринбурженки закатил скандал, и дело пошло. Лишь после вмешательства со стороны пациентку прооперировали.

При этом, по версии врачей больницы, пенсионерка не поскальзывалась на мокром полу. Она якобы нарушила постельный режим и упала от слабости, а снимки не могли прочитать из-за того, что у доктора с этой специальностью закончилась смена.

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