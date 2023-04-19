Перелом позвонка и удушение: два школьника в больнице после игр на перемене в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое учеников пострадали в школе во время игр с одноклассниками. Развлечения для мальчиков закончились больницей, для одного – переломом позвонка, для другого – отделением нейрохирургии. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, первый инцидент произошел в Красногвардейском районе. Из школы в больницу № 19 доставили мальчика. На продленке он лежал на диване, но в какой-то момент одноклассники решили прыгнуть на него ради смеха. В итоге врачи диагностировали ему перелом одного из позвонков. Об этом сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Второй инцидент произошел с учеником школы Красносельского района. Там 14-летний ребенок пострадал во время того, как другой школьник показывал на нем удушающий прием. Ребенок потерял сознание и упал. Медики решили поместить его в нейрохирургическое отделение, где будут наблюдать за его состоянием.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске подросток принес в школу дедовский пистолет и подстрелил друга. Сообщается, что у мальчика не было злого умысла. Он взял дома дедовское оружие и решил подшутить над приятелем. К счастью, все обошлось без смертей. В региональном МВД отметили, что со школьником была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий.

Пострадавшего от стрельбы подростка направили на экспертизы, чтобы выявить степень тяжести полученных травм.