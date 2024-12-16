Искали совсем другого человека: в Крыму случайно нашли тело мужчины, который «никому не нужен»

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти мужчины в Крыму. Его тело нашли случайно спустя полгода после кончины, передает Telegram-канал Baza.

Изначально были объявлены поиски 73-летнего пенсионера. Во время спасательных мероприятий возле села Изумрудное была сделана другая находка — труп 40-летнего жителя Джанкоя.

Известно, что мужчина жаловался на одиночество. Он говорил своим друзьям и знакомым, что никому не нужен. Тело крымчанина пролежало в одном месте полгода. Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.

Ранее в Дагестане мужчина узнал страшную тайну о сыне спустя 23 года и умер. Оказалось, что все это время глава семейства воспитывал неродного ребенка.