Приседал со штангой в 410 килограмм: у пауэрлифтера из Австралии полилась кровь из глаз на соревнованиях

Пауэрлифтер из Австралии Паша Осман попытался установить рекорд на соревнованиях, но потерпел неудачу и сильно напугал зрителей. Все дело в том, что из глаз спортсмена пошла кровь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На состязании в Австралии пауэрлифтер заявил вес в 410 килограммов. Он присел со штангой, но во время подъема сильно перенапрягся. Из-за этого по лицу атлета пошла кровь.

Кровь начала течь из глаз и головы Османа. На кадрах, опубликованных в Сети видно, как в этот момент пауэрлифтер потерял контроль над ситуацией и стал опускаться вниз. Однако избежать трагедии помогла команда участника соревнований. Человек, страховавший спортсмена, помог ему выжать злополучный груз.

Ранее ожившая после смерти британская спортсменка рассказала, что видела на том свете. Девушка почувствовала себя плохо на тренировке в спортзале.