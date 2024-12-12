Принялся грязно ругаться и колотить воспитательницу: пьяный дебошир проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира, который пробрался в один из детских садиков Челябинска. Мужчина избил воспитательницу и напугал малышей, передает Kp.ru.

Вечером работницу учреждения вывела детей на улицу, где вместе с ними дожидалась родителей. К ним через ограду внезапно перелез некий мужчина. Он стал агрессивно себя вести, а после набросился на воспитательницу. Дебошир грязно ругался и колотил женщину, говорится в публикации.

Работница детсада прикрывала детей до тех пор, пока не прибежали родители. Они оттеснили хулигана и вызвали полицию. Вскоре сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отделение. В отношении дебошира составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

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