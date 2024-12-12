СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 12 декабря 2024, 10:52
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Принялся грязно ругаться и колотить воспитательницу: пьяный дебошир проник в детский сад

В Челябинске пьяный дебошир избил воспитательницу и напугал детей в садике .
Принялся грязно ругаться и колотить воспитательницу: пьяный дебошир проник в детский сад

© Pxhere.com

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира, который пробрался в один из детских садиков Челябинска. Мужчина избил воспитательницу и напугал малышей, передает Kp.ru.

Вечером работницу учреждения вывела детей на улицу, где вместе с ними дожидалась родителей. К ним через ограду внезапно перелез некий мужчина. Он стал агрессивно себя вести, а после набросился на воспитательницу. Дебошир грязно ругался и колотил женщину, говорится в публикации.

Работница детсада прикрывала детей до тех пор, пока не прибежали родители. Они оттеснили хулигана и вызвали полицию. Вскоре сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отделение. В отношении дебошира составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее житель Уфы дал объяснение, почему пинал лежащего на улице трехлетнего сына. Мальчик, по его словам, не хотел идти в детский сад

Источник фото:Pxhere.com
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
нападение
детский сад