Приняла сон за реальность: петербурженка получила штраф за ночной кошмар с изнасилованием

В Санкт-Петербурге женщине приснилось тройное изнасилование. Сновидение оказалось настолько правдоподобным, что жительница северной столицы вызвала полицию и скорую помощь.

Только с приездом экстренных служб она поняла, что приняла сон за реальность и никакого изнасилования не было. Ни полицейские, ни врачи не нашли на месте следов преступления.

За ложный вызов женщину привлекли к ответственности. Суд взыскал с нее 1 тыс. рублей, сообщает «Фонтанка».

Судебное заседание проходило без петербурженки. Из ее объяснения в протоколе следует, что сон оказался очень ярким и она приняла себя за жертву. Поэтому, не думая, петербурженка набрала номер 112.

Ранее сообщалось, что женщина в Петербурге вынуждена уничтожить свои секс-игрушки по требованию суда.