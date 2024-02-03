Принял за лося: охотник выстрелил в наркомана, искавшего закладки в лесу под Владимиром

Мужчина, который охотился на лося во Владимирской области, случайно выстрелил в наркомана, который искал в лесу закладки. Пострадавший умер от полученных травм.

Как пояснили в пресс-службе Вязниковского городского суда, инцидент произошел в начале февраля. Житель Муромского района охотился ночью на лосей — в это же время два молодых человека искали в лесу закладки.

Охотник увидел два движущихся пятна и подумал, что это животные. Он сделал выстрел в их сторону. Пуля попала в голову одному из молодых людей, и он умер на месте.

Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности, но учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, раскаяние, сотрудничество со следствием, материальную помощь родственникам погибшего. Отягчающим обстоятельством в деле стало использование мужчиной оружия и боеприпасов.

Учитывая все смягчающие обстоятельства, мужчине назначили год принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. В пользу родственницы погибшего взыскали 800 тысяч рублей.

Ранее в Дагестане мужчина играл с заряженным ружьем и нечаянно выстрелил в себя.