Принудительно мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате

На Украине принудительно мобилизованный мужчина впал в кому после дня в ТЦК (аналог военкомата — прим. «Страсти»). О произошедшем рассказала журналистка Дарина Трунова в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщила Трунова, принудительно мобилизованным оказался сын ее знакомых. Мужчина не отказывался от службы, но после ночи, проведенной в ТЦК, попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Журналистка добавила, что ему срочно сделали трепанацию черепа, но шансы на выживание невысоки.

Представители ТЦК, по словам Дарины, сказали родителям мужчины, что он упал в результате эпилептического припадка. Полиция до сих пор не возбудила уголовное дело, подано заявление в Государственное бюро расследований Украины.

Ранее мы писали о задержании украинского священника Андрея Шимановича при попытке отбиться от сотрудников ТЦК. Мужчину пытались мобилизовать в ряды ВСУ.