Принес гранату в кальянную: после взрыва возле ТЦ в Рязани задержали 18-летнего парня

В Рязани произошел взрыв возле торгового центра «Малина». В результате случившегося один человек погиб, еще несколько пострадали. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с боевой гранатой, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, снаряд принес на работу 18-летний кальянщик. Парень дал посмотреть его гостям, заверив, что он учебный. В итоге погремел взрыв — один из посетителей заведения скончался, еще двое получили ранения. Сам молодой работник тоже попал в больницу с травмами. Позже его задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кальянщику грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют, где молодой человек взял гранату.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном произошел взрыв на свадьбе. Причиной стало то, что пиротехника была установлена в спешке.