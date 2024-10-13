Принадлежали исчезнувшей в 2005 году девочке: в проданном доме нашли руки и голову ребенка

Отрезанные руки и голову ребенка, которые принадлежали исчезнувшей в 2005 году девочке, нашли в одном из домов в Колорадо. По факту обнаружения останков проводится расследование, передает РИА Новости.

Дом был выставлен на продажу и впоследствии продан. Новый владелец выставил рядом технику, которую можно было бесплатно забрать. В итоге тот, кто пришел за морозильной камерой, обнаружил там голову и руки ребенка.

Останки несовершеннолетнего были переданы на экспертизу. В результате исследования стало известно, что они принадлежат девочке, исчезнувшей в 2005 году.

Полиция продолжила расследование по факту исчезновения и гибели школьницы. Новый владелец дома, по мнению стражей порядка, не имеет отношения к случившемуся.

Ранее в Индии рядом со школой нашли труп девочки. Ее убил директор учреждения при попытке изнасилования.