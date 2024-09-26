В индийском штате Гуджарат 55-летний директор школы убил первоклассницу, пытаясь ее изнасиловать. Об этом пишет издание The Hindu.

По данным источника, труп шестилетней девочки обнаружили на территории школы. Вскрытие показало, что несовершеннолетняя задохнулась.

Мать школьницы рассказала, что ее дочь почти каждый день довозил до школы директор. Так же было и в день ЧП. Однако директор вину отрицал и заявлял, что высадил младшеклассницу у школы, а куда и с кем она отправилась после, он якобы не знал.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в день инцидента директор пришел на работу позже обычного. В итоге мужчина все же сознался. Оказалось, что он попытался изнасиловать школьницу, но она сопротивлялась. Тогда он задушил ее и выбросил труп рядом со школой.

В настоящий момент преступник задержан.

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