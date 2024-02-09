Прикормили соседи: мать пострадавшего мальчика рассказала о нападении бродячих собак

Мать мальчика, который пострадал в результате нападения на него бродячих собак, рассказала о случившемся. В беседе с телеканалом «360» женщина заявила, что стаю прикормили соседи.

Жительница местности сообщила, что в настоящее время ее сын чувствует себя нормально, и боль в ноге прекратилась. Однако теперь ребенок испытывает страх и не может передвигаться в одиночку.

«Теперь я хожу с ним домой и из дома», — рассказала она.

Собаки напали на школьника, когда он уже был возле подъезда. Пытаясь убежать, мальчик упал в снег. Псы укусили его за ягодицу, и ребенок сильно испугался. Ему пришлось сделать укол от бешенства, но нужно еще два.

С сыном Александром она была на приеме у врачей и в местной прокуратуре. В субботу, 10 февраля, ее пригласили в Следственный комитет России.

«Был трагичнее случай… Я очень благодарна Всевышнему, что обошлось ягодицей. Не дай бог артерия какая…» — поделилась она.

В пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области сообщили, что после нападения собак на мальчика возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты ищут очевидцев и допрашивают сотрудников администрации.

Напомним, что соседка семьи пострадавшего рассказала, что от страха мальчик не мог говорить. Отбить ребенка от бездомных псов помогла прохожая — собаки испугались взрослого человека и разбежались.

Ранее мы писали о том, что 23-летняя студентка погибла под электричкой в Москве, пытаясь спасти собаку.